Son Dakika Haberleri: Aydın'da kadın çiftçiler hayvan çiftliğini gezdi
Son Dakika Güncel Aydın'da kadın çiftçiler hayvan çiftliğini gezdi - Son Dakika

Aydın'da kadın çiftçiler hayvan çiftliğini gezdi

6 saat önce

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kadın Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri kapsamında, kırsal kesimde yaşayan çiftçi kadınların bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesi amacıyla hayvancılık alanında faaliyet gösteren organik hayvancılık üretimi yapılan tarım işletmesine teknik...

Aydın'da kadın çiftçiler hayvan çiftliğini gezdi, System.String[]

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kadın Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri kapsamında, kırsal kesimde yaşayan çiftçi kadınların bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesi amacıyla hayvancılık alanında faaliyet gösteren organik hayvancılık üretimi yapılan tarım işletmesine teknik gezi düzenlendi.


Teknik geziye Efeler merkez ilçeye bağlı mahallelerde hayvancılık yapan önder kadın çiftçiler ve teknik elemanlar katılım sağladı. İşletmenin faaliyetleri hakkında bilgilendirilen çiftçi kadınlar, işletmenin üretim alanlarını gezdi, hayvan sağlığı ve besleme, açıkta hayvan yetiştiriciliği, hayvansal katı ve sıvı atıkların değerlendirilmesi, yem üretim ve dağıtımı hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildi.


Tarım ve hayvancılık alanında yenilikleri yerinde görme ve değerlendirme fırsatı bulan kadın çiftçiler gezi sonunda memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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