Aydın'da kadın meslektaşını öldüren polis memuru tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da kadın meslektaşını öldüren polis memuru tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da kadın meslektaşını öldüren polis memuru tutuklandı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobiliyle yolunu kestiği kadın meslektaşını öldürdüğü iddia edilen polis memuru tutuklandı.

Aydın'da kadın meslektaşını öldüren polis memuru tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobiliyle yolunu kestiği kadın meslektaşını öldürdüğü iddia edilen polis memuru tutuklandı.

Kullandığı otomobilin önünü Ata Mahallesi'nde keserek Hatice Büşra Çetinkaya'yı öldüren, annesini de yaralayan polis memuru S.T, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.T, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

S.T. otomobiliyle, Ata Mahallesi'nde dün Çetinkaya'nın kullandığı otomobilin önünü kesip, kadın meslektaşına tabancayla ateş etmişti.

Olayda ağır yaralanan Çetinkaya ve annesi Güngör Çetinkaya hastaneye kaldırılmış, Hatice Büşra Çetinkaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:38 Kaynak: AA
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