Aydın'da, "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" hayata geçiriliyor - Son Dakika

Aydın Valiliğince hayata geçirilecek "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında toplantı düzenlendi.

Vali Hüseyin Aksoy, Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, hedeflerinin meme kanseri konusunda kadınların farkındalığını artırmak olduğunu dile getirdi.

Bu kanser türünde erken teşhisin hayat kurtardığını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Özellikle kadınlarımızı yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz birçok konuyu bu eğitim çalışması içerisinde yer verme suretiyle, kadınlarımızla paylaşacağız. Toplumumuzda önemli bir sorun olarak gündemimizde yer almaya başlayan şiddet konusu da bu eğitim çalışmalarımız içerisinde yer alacak. Şiddet nedir, şiddetin türleri nelerdir ve bir kadınımız şiddete maruz kaldığında nereye, nasıl başvuracak, bu konuları da kapsayan bir çalışmayı özellikle eğitim kapsamımız içerisine dahil ettik."

Projenin 15-69 yaş grubu arasını kapsadığını ifade eden Aksoy, kentte, 400 bini aşan hedef kitlelerinin olduğunu söyledi.

Projeyi 2 yılda tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Aksoy, projenin İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütüleceğini ve ilçelerde ekiplerin oluşturulduğunu ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de kadının, kalkınmış ve sağlıklı bir toplumun yapı taşı olduğunu vurguladı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, diğer kurum müdürleri ile eşleri katıldı.