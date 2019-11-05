Aydın'da kadına şiddet konusu ele alındı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddeti Önleme İl Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.



Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan kurumlar arasında kadına yönelik şiddeti önleme konusunda iş birliğinin sağlanması ve ortak çalışmaların daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için neler yapılması gerektiği görüşüldü.



Aydın Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik toplantının açılış konuşmasında, "Şiddet olgusu ile mücadele etmek tek başına sadece kadının ve şiddet kavramını ele almak belki eksik bırakacak konuyu. Bu nedenle şiddet olgusunu tam anlamıyla irdelemek gerektiğine inanıyorum. Öncelikli olarak kadına şiddeti çözmek için çaba sarf ediyoruz. Şiddet olgusunu sadece belli kurumların üzerinde bulundurmanın çok doğru olmadığı bir vakadır. Tüm kurumlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın bu konu ile ilgili duyarlılık göstermesi ve bunu engellemesi için çalışma yürütmesine ihtiyaç duyuluyor. Bugünde zaten bunun için buradayız" diye konuştu.



Aydın Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı, Kadın Hizmetleri Birim Sorumlusu Nurdan Kamal, Kadına Yönelik Şiddeti önleme konusunda bilgilendirme sunumunda bulundu. Kamal, Şiddeti Önleme İzleme Merkezi'nden (ŞÖNİM) bahsederek, bu merkezin şiddet olgusunun nedenleri, varlığı ve sonuçları ile tek elden çok yönlü mücadele edilmesi amacı ile Türkiye genelinde kurulduğunu aktardı. Aydın Şiddeti Önleme Merkezi'ne 2019 yılı içerisinde bugüne kadar 3739 kişiye hizmet verildiğini belirten Kamal, kadın konuk evinden ise 216 kadın, 153 çocuğun hizmet aldığını ifade etti. Kamal, Aydın Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini açıkladı. - AYDIN