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Aydın'da kadına şiddete tepki yürüyüşü

6 saat önce

Aydın'da kadına şiddete tepki yürüyüşüAydın'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Aydın'da kadına şiddete tepki yürüyüşü

Aydın'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için yürüyüş organize etti. Yağmura rağmen yaklaşık bin kişi, Valilik önünde bir araya geldi. Atatürk Kent Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdür Vekili Nurdan Kamalı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Meydanda kurulan sahnede, kadına şiddeti anlatan dans gösterisi sunuldu. Gökyüzüne ise siyah balonlar uçuruldu. Daha sonra kadınlar, siyah renge boyanmış bir ağacın dallarına Türkiye'de cinayete kurban giden kadınların isimlerini siyah kurdeleyle bağladı. Konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Nurdan Kamalı, Sivil toplum kuruluşları ile birlikte Dilek'lerin, Zeynep'lerin, Merve Kotanlar'ın öldürülmemesi, tüm kadınlarımızın mutlu olması ve toplumun huzur bulması için gece- gündüz çalışıyoruz. Bugün itibariyle 850 kadına yönelik şiddet davasında, kadınların lehine müdahil olduk dedi.

Aydın'da kadına şiddete tepki yürüyüşü

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:49 Kaynak: DHA
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