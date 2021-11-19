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AYDIN'DA KADINA ŞİDDETTE FARKINDALIK YARATTILAR - Son Dakika

AYDIN'DA KADINA ŞİDDETTE FARKINDALIK YARATTILAR

19.11.2021 15:04

AYDIN'ın İncirliova ilçe belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi iş birliğiyle duvara yapılan 'Mor Cepken' resmi törenle açıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçe belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi iş birliğiyle duvara yapılan 'Mor Cepken' resmi törenle açıldı.

İncirliova Belediyesi'nin organize ettiği ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi iş birliği ile Zafer Mahallesi'nde kapalı pazaryerinin duvarına 3 metre yüksekliğinde 7 metre genişliğinde kadına şiddete dikkat çekmek için dev bir resim yapıldı. Ressam Firdevs Posacı ve Seval Fidan tarafından 15 günde yapılan resimde mor cepken giymiş bir kadın pazar tezgahı başında meyve ve sebze satarken, bir grup kadın ise yine pazarda oturarak ürün satıyor. Şiddet gören kadını temsil eden ve pazaryerindeki duvara çizilen 'Mor Cepken' isimli resmin açılışını İncirliova Belediye Başkanı İYİ Parti'li Aytekin Kaya, Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer, resmi yapan ressamlar Firdevs Posacı ve Seval Fidan birlikte açtı.

'98 YIL ÖNCE CUMHURİYETİ ERKEKLERLE BİRLİKTE KURDUK'

Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer, Bu ülkenin ve kadınların geleceğinden kaygı duyan bir avuç kadınlarız. Bugün 'Mor Cepken' duvar resminin açılışı için buradayız. 'Mor Cepken' eşit bir hayattır. Mor cepken kadının toplumsal eşitliğidir. Bizler bundan 100 yıl önce bu topraklarda erkeğimizle birlikte mücadele ettik. 98 yıl önce yine erkeklerimizle birlikte bu cumhuriyeti kurduk. Hep hayatın içinde vardık. Ben bugün kadına şiddeti çok vurgulamak istedim ama bu tür ortamlarda bunu anlatmak istemiyorum. Bir şeyin farkına varmanızı istiyorum. Aydın'da 2019 ve 2020 yılları arasında tam 15 kadın katledildi. Daha 15 gün önce Kuyucak'ta bir kadın çocuğuyla birlikte katledildi. Hiç kimse farkına varmadı. Sadece büyük bir haber oldu. Kendi başımıza gelmedikten sonra sadece gazetede üçüncü sayfa haberi olarak kalıyor. Biz bu yıl 25 Kasım Kadına Şiddette Hayır günü kapsamında bir haftalık bir süreç ayırdık. Destek verenlere çok teşekkür ediyoruz dedi.

'KADINLARIMIZ BULUNDUĞU HER YERİ GÜZELLEŞTİRİR'

Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise Böyle bir çalışmanın en güzel yerinin çalışkan kadınların, emekçi kadınların en fazla bulunduğu yerin kapalı pazar yeri olduğuna karar verdik. Titiz ve başarılı bir çalışma sonucunda bu güzel eser ortaya çıktı. İncirliova'mızın, Aydın'ımızın çalışkan, emekçi kadınlarının resmini buraya nakşettik. Bu güzel çalışmayı da iki kadın ressamımız yaptı. Kadınlarımız bulundukları her yeri güzelleştirir, bu alanda onlar sayesinde güzelleşti diye konuştu.

AYDIN'DA KADINA ŞİDDETTE FARKINDALIK YARATTILAR
AYDIN'DA KADINA ŞİDDETTE FARKINDALIK YARATTILAR
AYDIN'DA KADINA ŞİDDETTE FARKINDALIK YARATTILAR
AYDIN'DA KADINA ŞİDDETTE FARKINDALIK YARATTILAR

Aytekin Kaya, İncirliova, İYİ Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN'DA KADINA ŞİDDETTE FARKINDALIK YARATTILAR - Son Dakika


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