Aydın'da kafeteryanın üzerine ağaç devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde fırtına ve sağanak nedeniyle bir kafeteryanın üzerine ağaç devrilmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sümer Park içindeki bir çam ağacı, dün akşamki fırtına ve sağanak sırasında kafeteryanın üzerine devrildi.

Kafeteryadaki müşteriler yara almadan kurtuldu. İş yerinde ise hasar oluştu.

Olayın ardından kasayı ve bahşiş kutusunu kontrol eden iş yeri sahibi İbrahim Kırdemir, paraların çalındığını fark etti.

İşletmeci Kırdemir, Kovid-19 salgını nedeniyle maddi zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Dün akşamki fırtınada da iş yerinde hasar oluştuğunu kaydeden Kırdemir, yetkililerden yardım istediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Yağış başlayınca kimseye zarar gelmesin diye şalteri kapatmalarını söyledim. Kamera kayıt dışındayken hırsızlık olayı yaşandı. Biz afetle boğuşurken bunu yapan veya yapanlarda vicdan kalmamış diye düşünüyorum. Biz insanlık olarak nereye gidiyoruz? Beni en çok üzen bu oldu."

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ağacın devrilmesinin ardından personel ve müşterilerin uzaklaşması görülüyor.

Nazilli ve Efeler ilçelerinde, dün akşam saatlerinde fırtına ve sağanak etkili olmuş, bazı evlerin çatıları uçmuş, ağaçlar devrilmişti.