Aydın'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çocuk öldü, babası yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çocuk öldü, babası yaralandı

20.11.2022 21:14
Aydın'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çocuk öldü, babası yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldırımda yürürken yoldan çıkan otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldırımda yürürken yoldan çıkan otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

H.Y. idaresindeki 09 L 0805 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Tabakhane Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen Ahmet Demir ile oğlu Yasin Demir'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Yasin Demir'in (7) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı baba ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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