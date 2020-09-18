Aydın'da kamu kurumlarında HES Kodu Zorunluluğu - Son Dakika

Aydın'da kamu kurumlarında HES Kodu Zorunluluğu

Aydın Valiliği başkanlığında gerçekleştirilen Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan ek kararlar belli oldu.

Aydın'da kamu kurumlarında HES Kodu Zorunluluğu, System.String[]

Aydın Valiliği başkanlığında gerçekleştirilen Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan ek kararlar belli oldu. Kamuoyuyla paylaşılan ek tedbirlerde, kamu kurumlarına girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ederken Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Aydın Valiliği tarafından kamuoyu ile paylaşılan ek kararlara göre kamu kurumlarının çalışma saatlerinde düzenleme yapılırken Valilik ve Kaymakamlıklara girişlerde de HES Kodu zorunluluğu getirildi. Alınan kararlar 21 Eylül Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak. 2 liste şeklinde hazırlanan mesai saatleri düznelemelerinde ise 1. listede olan kururumlar 08.30 - 12.30 ile 13.30 - 17.30 arası, 2. listede olan kurumlar da 09.00 - 13.00 ile 14.00 - 18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklama "Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Merkezindeki Kamu Kurumlarının İl Müdürlüklerinde Çalışma Saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve Valilik ile Kaymakamlık binalarına girişlerde vatandaşlara HES Kodu alma zorunluluğu getirilmesine karar vermiştir.Salgının yayılım hızının kontrol altına alınması ve şehiriçi trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlüklerinin bulunduğu ilimiz merkezinde geçerli olmak üzere mesai saatleri yeniden düzenlenmiştir. İzolasyon kurallarına ihlallere karşı daha etkin mücadele edebilmek açısından öncelikle Valilik ve Kaymakamlık binalarında daha sonra tüm kamu kurumlarında yaygınlaştırılmak üzere girişlerde vatandaşlarımıza HES Kodu alma zorunluluğu getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da kamu kurumlarında HES Kodu Zorunluluğu - Son Dakika

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