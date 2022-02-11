Üye Girişi
Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

11.02.2022 20:05

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Suat Devrim'in (40) kullandığı 56 AAD 446 plakalı kamyon, Aydın- İzmir Karayolu'nda karşı şeritten gelen Hüseyin Akyol (67) idaresindeki 35 AV 4638 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Devrim ve Akyol ile otomobilde bulunan Ulviye Altın (37) ve Dilek Akyol (59) hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Aydın İzmir Karayolu, Hüseyin Akyol, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:52 Kadıköy'de korkutan anlar! Denize düşen kızlar çığlık çığlığa yardım istedi
19:48 Son Dakika: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 20:25:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement