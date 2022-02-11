Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Suat Devrim'in (40) kullandığı 56 AAD 446 plakalı kamyon, Aydın- İzmir Karayolu'nda karşı şeritten gelen Hüseyin Akyol (67) idaresindeki 35 AV 4638 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Devrim ve Akyol ile otomobilde bulunan Ulviye Altın (37) ve Dilek Akyol (59) hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.