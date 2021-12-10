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Aydın'da kamyona çarpan tır alev aldı - Son Dakika

Aydın'da kamyona çarpan tır alev aldı

10.12.2021 17:05
Aydın'da kamyona çarpan tır alev aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan tır bir anda alev aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan tır bir anda alev aldı.

Olay, Aydın- İzmir Otoyolu bağlantı köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 RVM 09 plakalı kamyon sürücüsü H.T., aracının lastiği patlayınca yolun sağına geçmeye çalışırken yavaşladı. O esnada arkadan gelen 01 ACT 442 plakalı tır sürücüsü H.A., kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır alev aldı. Tır şoförü son anda kendisini dışarıya atarak yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da kamyona çarpan tır alev aldı
Aydın'da kamyona çarpan tır alev aldı
Aydın'da kamyona çarpan tır alev aldı
Aydın'da kamyona çarpan tır alev aldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Efeler, İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da kamyona çarpan tır alev aldı - Son Dakika


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