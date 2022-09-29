AYDIN'DA KAMYONDAN İNİP SOKAKLARA DAĞILAN 95 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

AYDIN'DA KAMYONDAN İNİP SOKAKLARA DAĞILAN 95 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

29.09.2022 16:07

AYDIN'da, gece saatlerinde, kamyon kasasından inip sokaklara dağılan 95 kaçak göçmen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

AYDIN'da, gece saatlerinde, kamyon kasasından inip sokaklara dağılan 95 kaçak göçmen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Olay sonrası kaçan kamyon şoförü Emrah C. aranıyor.

Söke ilçesi Yeni Cami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda dün gece 52 ABN 749 plakalı kamyonun kasasından inen kaçak göçmenler, sokaklara dağıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 22'si çocuk olmak üzere 86'sı Irak ve 9'u İran uyruklu toplam 95 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Polis, Emrah C. olduğu belirlenen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda geri itilen 116 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası'nda geri itilen 116 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Yeni Cami, Bağarası, Göçmen, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYDIN'DA KAMYONDAN İNİP SOKAKLARA DAĞILAN 95 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:54 Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 19:42:18. #1.12#
SON DAKİKA: AYDIN'DA KAMYONDAN İNİP SOKAKLARA DAĞILAN 95 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement