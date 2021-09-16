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Aydın'da kamyonet bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da kamyonet bariyere çarptı: 2 yaralı

16.09.2021 15:21
Aydın'da kamyonet bariyere çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Adil Sağır (54) yönetimindeki 03 RD 942 plakalı kamyonet, Söğütçük mevkiinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Binnaz Karaman (42) ve Hüseyin Tutar (26) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kamyonet bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kamyonet bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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