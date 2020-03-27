Aydın'da kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da kamyonet devrildi: 2 yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Söke'den Kuşadası yönüne giden E.K. yönetimindeki 35 YMS 65 plakalı kamyonet, Madenciler Köprüsü Kavşağı'nda devrildi.
Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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