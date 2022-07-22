Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

22.07.2022 13:15
Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Halil Songur idaresindeki 35 AYS 617 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Söke-Milas kara yolunda, Ali Özevcimen idaresindeki kargo taşıyan 35 NZ 609 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsü Halil Songur ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsü Özevcimen ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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