Son Dakika Haberleri: Aydın'da Kamyonet Şarampole Devrildi 2 Yaralı

Aydın'da Kamyonet Şarampole Devrildi 2 Yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Nazilli ? Bozdoğan Devlet Kara yolu üzerinde meydana geldi. Abdurrahman Çiyan (36) yönetimindeki 09 NH 013 plakalı kamyonet Nazilli'den Bozdoğan ilçesi yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu, kamyonette bulunan sürücü Abdurrahman Çiyan ile oğlu İ.E.Ç.(12) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan baba ve oğlunu kurtardı. Ambulansa alınan baba ve oğlu, Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Abdurrahman Çiyan ile oğlu İ.E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:41 Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Güncel
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