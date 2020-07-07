Aydın'da kamyonet, traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kamyonetin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Söke- Bağarası yolu üzerinde meydana geldi. Söke'den Bağarası yönüne giden Habip Ateş'in kullandığı 09 JN 881 plakalı kamyonet, Ahmet Boruzan yönetimindeki ilaçlama makinesi yüklü 09 S 4887 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör, devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Habip Ateş ile yanındaki Mehmet Koca yaralandı. Traktör sürücüsü Ahmet Boruzan ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Koca'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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