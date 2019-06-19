Aydın'da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
6 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:41 Kaynak: AA
'ın Kuşadası
ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke
istikametine giden M.G. idaresindeki 09 JY 168 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Cumhur Faruk Okan'ın (58) kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Okan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
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