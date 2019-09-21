Son Dakika Haberleri: Aydın'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü
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Aydın'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

40 dakika önce

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü, System.String[]

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, V.S. idaresindeki 15 KB 634 plakalı kamyonet Orta Mahallesi'nde yolda oyun oynayan 3 yaşındaki Eymen Erbaş'a çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Erbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, sürücü V.S'yi gözaltına alındı.

Erbaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi öğrenin Erbaş'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Karpuzlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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