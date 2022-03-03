Son dakika haberleri! Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü

03.03.2022 19:49
Son dakika haberleri! Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü

Son dakika haber: Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci hayatının kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci hayatının kaybetti.

A.G. yönetimindeki 45 H 9889 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Geyik'e çarptı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ömer Geyik'in, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesinde 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü
Son dakika haberleri! Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü
Son dakika haberleri! Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü

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Son dakika haberi | KAMYONETİN ÇARPTIĞI LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haberi | KAMYONETİN ÇARPTIĞI LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Atatürk Bulvarı, Ömer Geyik, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü - Son Dakika


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