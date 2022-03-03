Son dakika haberleri! Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci hayatının kaybetti.
A.G. yönetimindeki 45 H 9889 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Geyik'e çarptı.
Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ömer Geyik'in, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesinde 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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