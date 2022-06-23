Aydın'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

23.06.2022 11:19
Aydın'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı.

Çine'den Aydın istikametine seyreden İsmail Hakkı Tekin yönetimindeki 34 BN 2246 plakalı kamyonet, Çaltı Mahallesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile oğlu Canberk Tekin, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hakkı Tekin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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