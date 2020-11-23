Aydın'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
23.11.2020 03:13
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Pınarcı (18) hayatını kaybetti.
AYDIN'ın Bozdoğan
ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Pınarcı (18) hayatını kaybetti.
Kaza, 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Madran Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Pınarcı yönetimindeki plakasız motosiklet, M.A. yönetimindeki 09 B 1119 plakalı kamyonetle çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Pınarcı, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. ağır yaralanan Mert Pınarcı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pınarcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aydın
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