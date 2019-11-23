Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın 'ın Söke ilçesinde, motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti

Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur