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Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
6 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde, motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:38 Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde, motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Söke- Milas kara yolunda seyreden Halil Tingay (49) kontrolündeki plakası belirlenemeyen motosiklet, karşı yönden gelen Mehmet Albaş (59) idaresindeki 09 SB 595 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Yola savrulan Tingay, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tingay'ın cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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