Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Celal Adıyaman (65) yönetimindeki 09 C 3536 plakalı kamyonet, Kahraman Mahallesi'nde Gamze Akan'ın (33) kullandığı 35 KC 6703 plakalı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gamze Akan ve motosikletteki Hande Ezek (24) Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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