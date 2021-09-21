Aydın'da kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan minibüsteki Fevzi Barba ve Musa Yaman, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın 'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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