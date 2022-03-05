Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

05.03.2022 16:10
Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, yoğun yağışta kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen kamyonetin başka kamyonetle çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, yoğun yağışta kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen kamyonetin başka kamyonetle çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aydın- İzmir D550 yolu Ortaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Celal Demirbaş'ın (42) kullandığı 09 ADU 314 plakalı kamyonet, trafik akışının tek yön olduğu yolda, yoğun yağışta kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Osman Demirtaş (43) yönetimindeki 09 S 6954 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler Celal Demirbaş, Osman Demirtaş ve 09 S 6954 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan Samet Yıldırım yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Celal Demirbaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
YORUMLAR
500
Aydın'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Aydın'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Germencik, Ortaklar, Aydın, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:44 Burası Kiev'in hemen yanındaki Irpin: Havaya uçurulan köprünün üstüne gerilen tahtalarla halkı tahliye etmeye çalışıyorlar!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:11 Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 16:15:17. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement