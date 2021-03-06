Aydın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme