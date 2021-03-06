Aydın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ortaklar Mahallesinden Germencik istikametine seyreden İzzet Sarıboyacı'nın kullandığı 09 K 6726 plakalı otomobil, Ahmet Bögürcü yönetimindeki 35 V 9204 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Reyhan Coşkun yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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