Ekipler, bu esnada kaçmaya çalışan 6, kamyon kasasında da 64 olmak üzere 70 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyon sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sultanhisar, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da kamyonun kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.