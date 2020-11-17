Aydın'da kan bağışı beklenilen seviyenin altında - Son Dakika

Aydın'da kan bağışı beklenilen seviyenin altında

17.11.2020 12:59
Aydın'da kan bağışı beklenilen seviyenin altında, System.String[]

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı, artan Korona virüs vakalarından dolayı kan stoklarının kritik düzeyde olduğunu ifade ederek kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı, artan Korona virüs vakalarından dolayı kan stoklarının kritik düzeyde olduğunu ifade ederek kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle kan ve kök hücre bağışlarının olumsuz yönde ve kan bağışlarının yüzde 30 düşmesine sebep olduğunu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kovid-19'un ikinci dalgası sebebiyle kan stoklarımız maalesef kritik düzeydedir. Salgından dolayı Aydın'da kan bağışı istenilen, beklenen seviyenin altındadır. Aydın'da toplanan kanlar, tıpkı İzmir ve Manisa illerinde toplanan kanların ortak bir depoda muhafaza edildiği gibi, Aydin ilimizden alınan kanlar da aynı bölge depoda toplanmaktadır. Bu üç ile ait kanlar yine üç ilimizde kullanılmaktadır. Dolayısıyla Aydın'daki bütün hastaneler Kızılay'dan kan temin etmektedir. Bazen Kızılay'da ilgili kan olmaması durumunda vatandaş kendisi kan bağışı alabiliyor. Özellikle belirtmek gerekir ile kan kaybı yaşanan kaza, ameliyat, doğum gibi durumlar ya da lösemi, talasemi, kanser, diyaliz hastaların düzenli kana ihtiyaç duyduğu göz önüne alınırsa neden kan bağışı yapılmasının gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Covid 19 salgını sebebiyle kan ve kök hücre bağışlarını olumsuz yönde ve ilimizde yüzde 30 kan bağışlarının düşmesine sebep olmuştur. Kan grubu açısından her kan grubuna ihtiyaç vardır fakat kan stokları azaldığında en erken sıkıntı negatif gruplarda AB pozitif kan grubunda hissedilmektedir. Son olarak şunu ifade etmek istiyoruz; kan bağış noktalarında maske, temizlik, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat ederek kan ve kök hücre bağışı alıyoruz. Sağlıklı ve son 28 gün boyunca Covid-19 pozitif veya Covid-19 pozitif biriyle yakın teması olmayan, kendini sağlıklı hisseden 18-65 yaş aralığındaki bütün vatandaşlarımızı resmi kimlik belgesi ve tok karnına bağış noktalarımıza bekliyoruz." - AYDIN

Aydın'da kan bağışı beklenilen seviyenin altında
Aydın'da kan bağışı beklenilen seviyenin altında

Kan Bağışı, Kızılay, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da kan bağışı beklenilen seviyenin altında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar
Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler         
13:25
Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü         
12:33
Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi         
12:09
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek         
11:25
Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi         
11:05
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti         
09:45
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 13:32:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da kan bağışı beklenilen seviyenin altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei