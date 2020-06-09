Aydın'da kan stokları tükendi - Son Dakika

Aydın'da kan stokları tükendi
Aydın'da kan stokları tükendi AYDIN Valiliği, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kritik günler yaşandığını ve kan stoklarının tükendiğini açıkladı.
Aydın'da kan stokları tükendi
AYDIN Valiliği, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kritik günler yaşandığını ve kan stoklarının tükendiğini açıkladı. Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mezgit, koronavirüs nedeniyle vatandaşların kan vermekte geçen yıla oranla yüzde 100 azalarak kan stoku kalmadığını ifade etti.
Türkiye'de Mart ayından beri yaşanan koronavirüs salgın hastalığından dolayı çoğu ilde olduğu gibi Aydın'da da kan stoğu azaldı. Aydın'da 2019 yılında aylık ortalama 4 bin ünite kan bağışı yapılırken, 2020 yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayında ise kan bağışı aylık olarak bin 300 üniteye düştü. Kan ihtiyacının fazla olması nedeniyle, günlük bağışlanan kanın tamamı hastanelere gittiği ve stok yapılamadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:45 Kaynak: DHA
Son Dakika Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı