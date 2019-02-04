Aydın'da Kanser Taramalarında Başarılı Olan Sağlık Personelleri Ödüllendirildi

Aydın'da kanser taramalarında başarılı olan personel için ödül töreni düzenlendi.

Aydın'da kanser taramalarında başarılı olan personel için ödül töreni düzenlendi.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2018 yılında meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarında başarı gösteren personel için ödül töreni düzenlendi. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Törende konuşan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Günümüzde kanserin yüzde 30-50'si önlenebilir. Bu, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerini uygulama yoluyla başarılabilir. Bir çok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş, ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksektir. 2018 yılında KETEM, Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Entegre Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere, 40-69 yaş 28 bin 350 kadına Meme Kanseri Taraması, 30-65 yaş 29 bin 139 kadına Serviks Kanseri Taraması ve 50-70 yaş 40 bin 115 kişiye Kolorektal Kanser Taraması yapılmıştır. 2017 yılına göre Meme Kanseri Taramasında yüzde 20,9, Serviks Kanser Taramasında yüzde 34, Kolorektal kanser taramasında yüzde 30,4'lük artış sağlanmıştır. 2018 yılında yapılan kanser taramaları çalışmalarımız sonucunda 70 meme, 3 serviks ve 1 kolorektal olmak üzere toplamda 74 kişi kanser teşhisi almıştır. Bütün bu taramalar sayesinde bu üç kanser türünde de erken teşhis imkanları artacak ve hastalarımızda ciddi yan etkilere neden olan tedavilerin önüne geçilecektir" dedi.



Yavuzyılmaz'ın konuşmasının ardından kanser taramalarında başarılı olan personele belgeleri akdim edildi. - AYDIN

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