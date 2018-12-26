Aydın'da Kar 8 Mahallenin Yolunu Kapattı

Aydın'da kar 8 Mahallenin yolunu kapattıAYDIN - Aydın'da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ile kapanan 8 Mahallenin yolları sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarla Büyükşehir ekipleri tarafından açıldı.

Aydın'da kar 8 Mahallenin yolunu kapattı



AYDIN - Aydın'da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ile kapanan 8 Mahallenin yolları sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarla Büyükşehir ekipleri tarafından açıldı.

Aydın'ın Nazilli Aşağı Yakacık, Kuyucak Yukarı Kayacık, Yeşildere Musakolu, Taşoluk ve Belenova, Buharkent Ericek ve Gündoğan Mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Büyükşehir ekipleri tarafından gece boyunca yapılan çalışmalar sonucu açıldı.

Kış mevsiminde ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan yoğun kar yağışına karşı gece boyunca mücadele ederek yolları açtı. Ulaşımın sorunsuz olarak sağlanması için çalışma gerçekleştiren ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaları bitirdi.

İş makineleriyle yapılan müdahalelerle ekipler sabaha kadar çalışarak yoğun kar yağışının görüldüğü Nazilli'nin Aşağı Yakacık; Kuyucak'ın Yukarı Yakacık, Yeşildere, Musakolu, Taşoluk, Belenova; Buharkent'in Ericek ve Gündoğan mahallerindeki yolları ulaşıma açtı. Yolların açılmasının ardından buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapan ekipler, sabah saat 6 itibarıyla çalışmaları bitirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, meteorolojik veriler değerlendirilerek olası olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için kış boyunca hazır bekletileceği öğrenildi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek

Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın

Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı