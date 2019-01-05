Aydın'da Kar Mesaisi
20 dakika önce
AYDIN'ın yüksek kesimlere kar yağarken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaptı.
AYDIN'ın yüksek kesimlere kar yağarken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Buharkent
ve Kuyucak
ilçelerinin kırsal mahallerinin yüksek kesimlerine yağan kar, yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Aydın
Büyükşehir Belediye ekipleri, yağışın olduğu yolları önce iş makineleriyle temizledi. Ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP
'li Özlem Çerçioğlu
, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:33 Kaynak: DHA
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