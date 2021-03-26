Aydın'da kar sevinci - Son Dakika

Aydın'ın yüksek kesimlerine yağan kar dağları beyaza bürüdü. Soğuk havaya aldırış etmeden sokağa çıkan çocuklar kar topu oynadı. Yaklaşık 12 yıl ardan sonra karla karşılan çocukların yanı sıra büyükler de beyaz örtünün ve kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Aydın'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı ile kendini gösterdi. Kar yağışı Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Yenipazar, Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinin yüksek kesimlerini etkisi altına aldı. Evlerin çatıları başta olmak üzere her yeri beyaza bürüyen kar yağışı kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan Aydın'da sevinçle karşılandı. Kar yağışına en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Sokaklara çıkan çocuklar soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden saatlerce kar topu oynadı. Çocukların kar topu oyununa büyükler de katılınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Her yeri kaplayan beyaz örtü karpostallık görüntüler oluştururdu. 12 yıl aradan sonra beyaz örtüye bürünen Aydın'ın köylerinin havadan çekilmiş görüntüleri izleyenleri adeta mest etti.

Köşk Ilıdağ mahallesi sakinlerinden Ali Kasap, yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk defa bu kadar yoğun bir kar yağışı gerçekleştiğini belirterek yağışların kuraklık nedeniyle endişeli günler yaşayan çiftçileri de sevindirdiğini söyledi. 12 yıl sonra kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Köyün gençlerinden Muhammet Bayram ise kar yağışının hem bereket getireceğini hem de mikropları kıracağına inandığını söyledi. - AYDIN