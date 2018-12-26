Son Dakika Haberleri: Aydın'da Kar Yağışı

Aydın'da Kar Yağışı

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli, Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

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Aydın'ın Nazilli, Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Nazilli ilçesine bağlı Aşağı Yakacık, Kuyucak ilçesi Yukarı Kayacık, Yeşildere, Musakolu, Taşoluk ve Belenova ile Buharkent ilçesinin Ericek ve Gündoğan mahallerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Yağış nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerince açıldı.

Ekipler, yollarda buzlanma yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı.

Kentte herhangi bir olumsuzluğa karşılık ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:24 Kaynak: AA

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