Aydın'da Kar Yağışı
1 saat önce
Aydın'ın 8 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerince ulaşıma açıldı.
Aydın
'ın 8 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerince ulaşıma açıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Efeler
, Buharkent
, Nazilli
, Yenipazar
, Karacasu
, Çine
, Koçarlı
ve Efeler ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oldu.
Kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Ulaşımı sağlayan ekipler, yollarda buzlanma yaşanmaması için de tuzlama çalışması yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, sürücülerin gerekli tedbirleri alarak yola hazırlıklı çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.
Çerçioğlu, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlarda Aydın Büyükşehir Belediyesinin "444 40 09" numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni veya itfaiyenin 110 numaralı acil hattını arayabileceklerini ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:44 Kaynak: AA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı