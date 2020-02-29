Aydın'da kar yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da kar yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika

Aydın'da kar yağışı etkisini gösterdi

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Aydın'ın yüksek kesimlerimde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası çalışma başlattı.

Aydın'da kar yağışı etkisini gösterdi, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Aydın'ın yüksek kesimlerimde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası çalışma başlattı.


Çalışmalarda iş makineleriyle yollar açılarak vatandaşların hayatının etkilenmemesi sağlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, acil müdahalelere karşı ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.


Kar yüksekliğinin yer yer 20 santimetreye ulaştığı Kuyucak'ın Belenova, Ovacık, Musakolu ve Yeşildere; Buharkent'in Ericek, Yarpuzlu; Köşk'ün Sarıçam mahallelerinde yapılan çalışmalarda yollar ulaşıma açılırken tuzlama çalışması da yapıldı. Diğer taraftan kar yağışının etkisini gösterdiği Efeler'de Karaköy, Zeytinköy ve Paşayaylası'nda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.


Çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu, "Ekiplerimiz oluşabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat hazır bekliyor. Mahallelerimizin yollarını ulaşıma açtık ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçtik. Ekiplerimiz kış ayları boyunca 24 saat esasına göre görev yapmaya devam edecek" dedi.


Başka Çerçioğlu, yola çıkacak sürücülerin karlı yollar için gerekli ekipmanları yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı. - AYDIN

Sabah, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz?
Sahile vuran 200 metrelik boru görenleri şaşkına çevirdi Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler Son Dakika: Donald Trump: Türkiye'nin Patriot füze talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyoruz

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:53:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da kar yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]