Aydın'da kara dumanlar mahalleyi kapladı - Son Dakika
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Aydın'da kara dumanlar mahalleyi kapladı

18.05.2022 19:21
Aydın'da kara dumanlar mahalleyi kapladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katından yükselen dumanlar, kısa sürede sokağı kapladı, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katından yükselen dumanlar, kısa sürede sokağı kapladı, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 39 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Kısa sürede yoğunlaşan dumanlar ise sokağı sardı. Mahalleyi kaplayan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Bir anda sokağı kaplayan dumanları gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşasa da maddi zararın meydana geldiği yangında can kaybı yaşanmadı. Yoğun duman içerisinde kalan itfaiye ekipleri ise zaman zaman zor anlar yaşarken, yangının bodrum katındaki fuel oil yakıtlı kazanını kaynakla kesim yaparken çıktığı öğrenildi. - AYDIN

Aydın'da kara dumanlar mahalleyi kapladı
Aydın'da kara dumanlar mahalleyi kapladı
Aydın'da kara dumanlar mahalleyi kapladı
Aydın'da kara dumanlar mahalleyi kapladı
Aydın'da kara dumanlar mahalleyi kapladı
Aydın'da kara dumanlar mahalleyi kapladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güzelhisar, İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da kara dumanlar mahalleyi kapladı - Son Dakika


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