Aydın'da karantina süresi dolan 210 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Aydın'da karantina süresi dolan 210 kişi memleketlerine uğurlandı

Nijerya, Gana ve Malezya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Aydın'daki yurtlarda karantinaya alınan 210 kişi, sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Nijerya, Gana ve Malezya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Aydın'daki yurtlarda karantinaya alınan 210 kişi, sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşların, 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, yurtta kalanları Türk devletinin büyüklüğüne ve misafirperverliğine yakışır şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi. Arat, "Devletin geniş imkanlarını milletin hizmetine, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burada çalışan arkadaşlarımız canla başla, fedakarca görevlerini yaptı. Umarız misafirlerimizi memnun etmişizdir." dedi. Gana'dan getirilen vatandaşlardan Ferit Salman da "Burası çok güzeldi. Kendi evimizde gibi hissettirdiler. Yurt görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu. Yurt çıkışında 4 güvercini havaya bırakan vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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