Aydın'da karantinaya uymayanlar yakalandı - Son Dakika

Aydın'da karantinaya uymayanlar yakalandı

04.11.2020 15:28
Aydın'da karantinaya uymayanlar yakalandı, System.String[]

Aydın genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 30 şahsın karantinada olmadığı tespit edilirken, 14'ü yakalanarak KYK Yurduna yerleştirildi.

Aydın genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 30 şahsın karantinada olmadığı tespit edilirken, 14'ü yakalanarak KYK Yurduna yerleştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Aydın Valiliği koordinesinde 27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe, maske ve HES Kodu uygulaması yapıldı. Birçok işletme, pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi yoğunluğun olduğu alanlar sıkı bir şekilde denetlenirken, denetimlerde vatandaşlar tedbirlere dikkat edilmesi konusunda uyarıldı.

"30 kişi karantinaya uymadı"

Aydın il merkezi ve ilçelerinde özel izleme tabi tanılı ve temaslı şahıslara yönelik günün farklı saatlerinde yapılan denetimlerde, 30 şahsın ikametinde bulunmadığı tespit edildi. Bu şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken, izolasyon kurallarına uymayan 14 şahıs da yakalanarak karantina işlemlerinin uygulanması için KYK Yurduna yerleştirildi.

"9 bin vatandaş denetlendi"

Aydın sınırlarına giriş noktaları ile ticari taksi, toplu taşıma araçları, okul servis araçları ve personel servisleri ile toplu işçi taşımacılığı yapan araçlara yönelik Covid-19 kapsamında HES Kodu kontrolleri ve özel izlemde olması gereken şahıslar üzerine günün farklı saatlerinde yapılan denetimlerde de bin 837 araç ve 9 bin 664 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 şahsın temaslı olmasına rağmen seyahat ettiği tespit edildi. Temaslı olduğu tespit edilen şahıs KYK Yurduna yerleştirilirken, şehirlerarası bir otobüs firmasının sosyal mesafe kurallarına aykırı bilet kesmesi sebebiyle firma hakkında adli işlem başlatıldı. 142 araca da çeşitli trafik suçlarından 250 bin 989 TL para cezası uygulanırken, 33 araç trafikten men edildi.

"181 bin TL ceza kesildi"

Aydın genelindeki pazar yerleri ve sosyete pazarlarında tezgah açan esnafa, izolasyon durumlarının HES kodu kontrolü ve alışveriş yapacak vatandaşlara yönelik olarak maske, sosyal mesafe, temizlik, özel izleme tabi tanılı ve temaslı şahıslara yönelik denetlemelerde, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına aykırı hareket eden 29 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan, 2 şahsa maske takma kurallarına uymamaktan idari işlem yapılırken diğer tedbir kurallarına uymadığı tespit edilen 100 şahsa da idari işlem yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen toplam 131 şahsa 181 bin 350 TL para cezası uygulandı. Polis sorumluluk bölgesinde bulunan 66 adet pazar yerinde farklı zamanlarda 157 denetleme gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 13 bin 538 kişi sorgulanırken, 2 bin 341 şahıs ikaz edildi ve 2 esnaf, 2 şahıs olmak üzere toplam 4 şahsa da idari işlem uygulandı.

"6 kişi izolasyona uymadı"

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca maske ve mesafe konusunda 846 şahıs ikaz edilirken, kurallara uymamakta direnen 39 şahsa 56 bin 725 TL. idari yaptırım uygulandı. İzolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 6 kişiye de toplam 18 bin 900 TL. idari yaptırım uygulanarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi2nde karantina altına alınması sağlandı. 26 bin 697 işyeri ve araç kontrol edildi. Bunlardan 5 bin 671'i ikaz edilmiş ve kurallara uymamakta direnen 6 servis aracına da toplam 4 bin 734 TL idari yaptırım uygulandı. - AYDIN

Aydın'da karantinaya uymayanlar yakalandı
Aydın'da karantinaya uymayanlar yakalandı

Türk Lirası, HES kodu, Pazar, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da karantinaya uymayanlar yakalandı - Son Dakika


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