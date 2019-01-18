Son Dakika Haberleri: Aydın'da Karate İl Birinciliği Müsabakaları Gerçekleştirildi

Aydın'da Karate İl Birinciliği Müsabakaları Gerçekleştirildi

42 dakika önce

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Karate İl Birinciliği müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Aydın'da Karate İl Birinciliği Müsabakaları Gerçekleştirildi, System.String[]
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Karate İl Birinciliği müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Aydın Okul Sporları il temsilciliğinin faaliyet takviminde yer alan Okul Sporları Yıldız ve Gençler Karate İl Birinciliği müsabakalarında başarılı sporcular kürsünün en üst basamağında yer almak için hünerlerini sergiledi.

Kata ve Kumite kategorilerinde madalya mücadelesi veren sporcular izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Efeler Atatürk Spor Salonunda yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalara 82 sporcu katıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından müsabakalar sonucunda kategorilerinde derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi. Ayrıca kategorilerinden altın madalya kazanan sporcular Aydın'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik etti ve Aydın'ı grup müsabakalarında temsil edecek olan sporculara başarılar diledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Efeler, Aydın, Spor
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