Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü - Son Dakika
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Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

7 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Şener Aras'ın (40) işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları evine gitti.

Aras'ın hareketsiz halde bulunması üzerine arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ece gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aras'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Aras'ın cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.

Su dağıtım firmasında çalışan Aras'ın bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Kuşadası, Kirazlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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