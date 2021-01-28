Aydın'da kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'da kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşlar kurtarıldı
28.01.2021 22:23
Aydın'ın Söke ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşlar, jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşlar, jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.
Söke ilçesindeki Ovacık Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar, tipi nedeniyle yolların kapanması üzerine araçlarıyla mahsur kaldı.
Yardım çağrısı üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı, Aydın Büyükşehir ve Söke belediyelerinin ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açılarak 10'dan fazla araç ile vatandaşlar kurtarıldı.
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