Aydın'da kardeşini tüfekle öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da kardeşini tüfekle öldüren zanlı yakalandı

03.05.2022 12:10
Aydın'da kardeşini tüfekle öldüren zanlı yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı kardeşini tüfekle öldüren zanlı, gözaltına alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı kardeşini tüfekle öldüren zanlı, gözaltına alındı.

Gaffarlar Mahallesi'nde yaşayan B.Y. (40) ile İlyas Y. (38) kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında B.Y, tüfekle kardeşine ateş açtı.

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan İlyas Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardeşini tüfekle vuran B.Y. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlyas Y, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kardeşini tüfekle öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


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