Aydın'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aydın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yol açma çalışmaları yapılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek noktalarda kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Belediye ekipleri, kar yağışının görüldüğü Buharkent, Nazilli, Karacasu, Sultanhisar, Köşk ve Efeler ilçesinin yüksek kesimlerindeki yollarda tuzlama çalışması ve kar küremesi yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yolların açık kalması ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışmaların başladığını belirtti.

Yola çıkacak sürücülerin yanlarında kış için gerekli ekipmanı bulundurmaları gerektiğini aktaran Çerçioğlu, vatandaşların oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta itfaiyenin 110 ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin 444 40 09 numaralı telefonlarını aramasını istedi.