Aydın'da Kasım ayında 508 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Aydın'da Kasım ayı içerisinde 221'i maddi hasarlı, 284 yaralamalı ve 3'ü ölümlü olmak üzere 508 trafik kazası meydana geldi.



Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 131 bin 385 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 14 bin 847 araca 5 milyon 814 bin 694 TL para cezası tatbik edilmiştir. Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu,311 sürücü trafikten men edilmiştir. 2 bin 312 araç trafikten men edilmiş, 602 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Kasım ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 221 maddi hasarlı, 284 yaralamalı, 3 ölümlü olmak üzere toplam 508 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 438 vatandaşımız yaralanmıştır. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.



Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN