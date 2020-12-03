Aydın'da Kasım ayında 8 milyon lira trafik cezası kesildi - Son Dakika

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Trafik Ekipleri Kasım ayı içerisinde denetimleri sıklaştırdı. 17 bin 294 araca 8 milyon 631 bin 17 lira para cezası kesildi.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Aydın Valiliği gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Kasım ayı içerisinde toplam 132 bin 34 araç kontrol edildi. Bunlardan kusurlu bulunan 17 bin 294 araca 8 milyon 631 bin 17 lira para cezası kesildi. Denetimler sonucu kusurlarından dolayı 310 sürücü ve bin 286 araç trafikten men edilerek, 378 sürücünün ehliyetine el konuldu

456 trafik kazası gerçekleşti

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle Kasım ayı içerisinde Aydın'da 223 maddi hasarlı, 229 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 456 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 312 kişi yaralanarak, 4 kişi de hayatını kaybetti. - AYDIN