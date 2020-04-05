Aydın'da kavga eden 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası - Son Dakika

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Aydın'da kavga eden 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası
6 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavga eden 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavga eden 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde B.A. (19) ile H.A. (17) arasında nedeni belirlenemeyen tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga edenleri ayırdı.
Haklarında işlem başlatılan 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Öte yandan yaşlarından dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanan bu kişiler hakkında idari işlemin de başlatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:04 Kaynak: AA
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