Aydın'da kavga eden 4 Suriyeli, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde kavga eden Suriye uyruklu 4 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı. Durumun verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Kavgaya karışan 4 kişi, "kamu düzenini bozmak"tan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.