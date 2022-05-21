Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı

21.05.2022 14:04
Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada, iki kardeş de bıçakla yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada, iki kardeş de bıçakla yaralandı.

Turanlar Mahallesi'nde M.Y (56) ile Ö.Y (52) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada kardeşler birbirini mutfak bıçağıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ö.Y. tedavisinin ardından taburcu edildi. M.Y'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
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BOŞANDIKTAN SONRA AYNI EVDE YAŞAYAN ESKİ ÇİFT, BIÇAKLI KAVGADA BİRBİRLERİNİ YARALADI BOŞANDIKTAN SONRA AYNI EVDE YAŞAYAN ESKİ ÇİFT, BIÇAKLI KAVGADA BİRBİRLERİNİ YARALADI Aynı evde yaşadığı eski kocasını bıçakla yaraladı Aynı evde yaşadığı eski kocasını bıçakla yaraladı TARTIŞTIĞI KIZ ARKADAŞI İLE KENDİNİ BIÇAKLA YARALADI TARTIŞTIĞI KIZ ARKADAŞI İLE KENDİNİ BIÇAKLA YARALADI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı - Son Dakika
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